Für Bayern-Abwehrchef David Alaba fällt der Urlaub kürzer aus als erhofft. Der 28-Jährige wurde von Österreichs Teamchef Franco Foda für den Nations-League-Auftakt mit Länderspielen in Oslo gegen Norwegen am 4. September und drei Tage später in Klagenfurt gegen Rumänien nominiert. Polens Nationaltrainer Jerzy Brzeczek hingegen verzichtet in der Nations League gegen die Niederlande und Bosnien-Herzegowina auf Robert Lewandowski, den Zentralstürmer des FC Bayern.