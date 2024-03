Der frühere Eishockey-Bundestrainer Uwe Krupp, 58, muss die Kölner Haie nach vier Jahren verlassen. Der Verein aus der DEL gab am Mittwoch die Trennung von Krupp sowie von dessen Assistenz-Trainern Ron Pasco, Clément Jodoin und Ilari Näckel bekannt. Die ambitionierten Kölner stellten in dieser Saison mit einem Zuschauerschnitt von 16 993 Fans zwar eine europäische Rekordmarke auf, scheiterten in der Vorwoche aber bereits in den Pre-Playoffs am ERC Ingolstadt. Ein Nachfolger für Krupp steht noch nicht fest.