Deutschlands Top-Kletterer Yannick Flohé, ist bei der Europameisterschaft in München souverän ins Boulder-Halbfinale eingezogen. Der 22-Jährige von der Sektion Aachen überstand die Qualifikation am Donnerstag ebenso mühelos wie Christoph Schweiger (Ringsee). Olympiateilnehmer Alexander Megos (Erlangen) komplettiert das deutsche Trio in der Runde der besten 20 am Samstag. Philipp Martin (Allgäu-Kempten) und Max Kleesattel (Schwäbisch Gmünd) verpassten den Sprung ins Halbfinale. Flohé, der im Juni in Brixen seinen ersten Weltcupsieg im Bouldern geholt hat, gehört zu den Medaillenkandidaten. Der Deutsche Alpenverein startet mit 20 Athleten bei der EM.