Im Prozess um versuchte Erpressung mit einem Sexvideo ist das Urteil gegen den französischen Nationalstürmer Karim Benzema, 33, um mehr als einen Monat verschoben worden. Das Verfahren, in dem die Staatsanwaltschaft für Benzema eine Haftstrafe von zehn Monaten auf Bewährung und eine Geldstrafe von 75 000 Euro gefordert hat, wurde zwar wie geplant am Freitag beendet, das Urteil wird aber erst am 24. November gesprochen. Dies teilte der Gerichtspräsident mit. Dem Stürmer von Real Madrid wird vorgeworfen, 2015 in die versuchte Erpressung seines damaligen Nationalelf-Kollegen Mathieu Valbuena verwickelt gewesen zu sein. Benzema weist dies zurück. Vier weitere Männer sind wegen versuchter Erpressung angeklagt.