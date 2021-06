Theresa Stoll hat bei der WM in Budapest Bronze gewonnen und dem Deutschen Judo-Bund damit die erste Medaille bei den Titelkämpfen in Ungarns Hauptstadt beschert. Die 25-Jährige vom TSV Großhadern besiegte am Dienstagabend im Kampf um Platz drei der Klasse bis 57 kg die entthronte Weltmeisterin Christa Deguchi aus Kanada in der Verlängerung durch Golden Score. Für die zweimalige EM-Zweite war es das erste Edelmetall bei einer WM, 2018 in Baku war sie Fünfte geworden. Zugleich unterstrich die Medizinstudentin ihre Medaillenambitionen für die Olympischen Spiele in Tokio. Mit einmal Bronze hat das deutsche Team in Budapest sein Minimalziel erfüllt und das Ergebnis der WM 2019 in Tokio egalisiert.