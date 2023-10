Johann von Bülow, 51, ist in München geboren, Bekanntheit als Schauspieler erlangte er unter anderem durch den Spielfilm "Nach fünf im Urwald" und die Serie "Mord mit Aussicht". Als Spross des mecklenburgischen Adelsgeschlechts von Bülow ist er entfernt mit Loriot verwandt. Ab Ende Oktober ist er in der dritten Staffel der Serie "Parlament" in der ARD-Mediathek zu sehen und ab 4. November im Thriller "Die zweite Welle".