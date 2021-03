Serie-A-Tabellenführer Inter Mailand muss nach mehreren Corona-Fällen einen Trainingsstopp einlegen. Zuletzt seien Verteidiger Stefan de Vrij und Mittelfeldmann Matias Vecino positiv getestet worden, teilte der Klub am Donnerstag mit. Die Behörden hätten im Anschluss entschieden, dass die Mannschaft für vier Tage das Training einstellen muss. Außerdem sei das Liga-Heimspiel gegen Sassuolo Calcio aus der Region Emilia-Romagna, das für Samstag angesetzt war, verschoben worden. In den vorangegangenen beiden Tagen waren schon Inter-Keeper Samir Handanovic und Abwehrspieler Danilo D'Ambrosio positiv auf das Virus getestet worden. Inter musste Ende Februar schon einmal in Quarantäne, nachdem unter Funktionären fünf Corona-Fälle aufgetreten waren. Schwer getroffen wurde zu dieser Zeit auch der FC Turin. Dort grassierte die britische Virusvariante.