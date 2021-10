Ironman-Weltmeisterin Anne Haug aus Bayreuth hat bei der Challenge Lanzarote ihren nächsten Erfolg verbuchen können. Fünf Wochen nach ihrem Sieg auf der Langstrecke in Roth ließ sie der Konkurrenz auf der Halbdistanz auf der kanarischen Insel in 4:30:31 Stunden keine Chance. Im Ziel hatte Haug, 38, nach einer sehr guten Laufleistung fast neun Minuten Vorsprung. "Die Insel war brutal wie immer und hat uns wirklich herausgefordert", teilte sie mit. Auch im Männerrennen liefen nur zwei Profis einen schnelleren Halbmarathon als Anne Haug. Der zweimalige Weltmeister Patrick Lange, 35, aus Bad Wildungen startete bei der parallel stattfindenden Challenge Budva in Montenegro und wurde in 3:48:21 Stunden Zweiter hinter dem Dänen Magnus Ditlev. Lange wechselte bereits mit fünf Minuten Rückstand auf die Laufstrecke und verlor dort weiter Zeit. Er hatte vor fünf Wochen ebenso wie Haug in Roth gewonnen. Nils Frommhold aus Berlin wurde in Montenegro Vierter.