Erneut ist Frauen im Iran der Zutritt zu einem WM-Qualifikationsspiel der Fußball-Nationalmannschaft der Männer verweigert worden. Für die Partie zwischen Iran und Libanon (2:0) am Dienstag im Imam Resa Stadion in Maschad waren Frauen zwar ursprünglich zugelassen, online wurden 2000 Karten zur Verfügung gestellt, doch die Frauen standen mit ihren gültigen Tickets bis zum Spielende vor verschlossenen Toren, wie die Nachrichtenagentur Irna berichtet. Die Aussperrung der Frauen rief Kritik von iranischen Nationalspielern hervor. Das letzte Qualifikationsspiel des bereits für die WM in Katar qualifizierten Irans fand nicht wie üblich in der Hauptstadt Teheran statt, sondern in Maschad in Nordostiran. Im islamischen Iran war Frauen lange der Besuch von Fußballspielen untersagt. Auf Druck des Weltverbands Fifa durfte in den vergangenen zwei Jahren eine begrenzte Zahl Frauen zumindest die WM-Qualifikationsspiele im Teheraner Asadi Stadion besuchen.