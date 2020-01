Die bisher einzige iranische Olympia-Medaillengewinnerin hat sich nach Europa abgesetzt. "Ich bin eine von Millionen unterdrückten Frauen im Iran, mit denen sie seit Jahren spielen", schrieb die Taekwondo-Kämpferin Kimia Alizadeh () bei Instagram. Iranische Athletinnen würden "gedemütigt und ausgenutzt", schrieb die 21-Jährige, die 2016 in Rio Bronze in der Klasse bis 57 kg gewonnen hatte. "Ich habe keinen anderen Wunsch als ein Leben mit Taekwondo, in Sicherheit und Gesundheit." An Heuchelei, Korruption und Lügen habe sie sich nicht beteiligen wollen. Den Offiziellen warf sie Ausbeutung und Sexismus vor. Wie sich ihre Entscheidung auf den Olympiastart in diesem Sommer in Tokio auswirkt, ist offen.