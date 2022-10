Irans Fußball-Ikone Mehdi Mahdavikia hat Medienberichten zufolge seinen Trainerjob in Iran gekündigt. "Ich habe keinerlei Kontakt mehr mit dem Fußball im Iran", wurde der ehemalige Nationalspieler von der Tageszeitung Hamschahri am Dienstag zitiert. Der frühere Bundesliga-Profi (Bochum, HSV, Frankfurt) wurde 2021 als Trainer der iranischen U21 engagiert und sollte das Team auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris vorbereiten.

Die Kündigung steht nach Einschätzung von Journalisten im Zusammenhang mit den Protesten im Land gegen das islamische System. Mahdavikia, 45, hatte das Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte gegen regierungskritische Demonstranten verurteilt. Auslöser der Proteste war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Sie war Mitte September von der Sittenpolizei wegen ihres "unislamischen Outfits" festgenommen worden. In der Haft fiel sie aus noch ungeklärten Gründen ins Koma und starb. Kritiker werfen der Moralpolizei vor, Gewalt angewendet zu haben.

Die wichtigen politischen Posten im Land seien von "Analphabeten" besetzt, kritisierte Mahdavikia. Auch die ehemaligen Bundesliga-Profis Ali Karimi und Ali Daei sowie Leverkusens Stürmer Sardar Azmoun unterstützen die Proteste.