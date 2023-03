Die Sportler der Ukraine sind offiziell angewiesen worden, Wettbewerbe zu boykottieren, an denen Athleten aus Russland oder Belarus teilnehmen. Das entschied das ukrainische Kabinett am Donnerstag. Der Beschluss gelte für alle Wettbewerbe, einschließlich der Qualifikationswettbewerbe für die Olympischen Spiele 2024. Sollten Sportler an Wettbewerben teilnehmen, bei denen auch solche aus Russland antreten, könne dies dazu führen, dass den jeweiligen Verbänden der nationale Status aberkannt werde. Das ist eine Reaktion auf die Empfehlungen des IOC, Sportler aus Russland als neutrale Teilnehmer an Wettkämpfen zuzulassen. Zugleich entschieden auch die Veranstalter von Wimbledon, dass Russen bei dem Tennisturnier wieder mitmachen dürfen.