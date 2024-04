Zweitliga-Spitzenreiter Holstein Kiel hat die Lizenz für die Spielzeit 2024/25 sowohl für die Bundesliga als auch für die zweite Liga erhalten. Das teilten die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Klub am Donnerstag mit. Allerdings müssen die Störche Auflagen in den Bereichen Stadion- und Medieninfrastruktur erfüllen. "Wir werden alles daran setzen, um die an uns gestellten Anforderungen bis zum Saisonstart zu erfüllen, sodass wir unsere Heimspiele im Holstein-Stadion hier bei uns in Kiel austragen werden können", wurde Holstein-Präsident Steffen Schneekloth in einer Vereinsmitteilung zitiert. Über die genauen Inhalte der Auflagen wurde nichts geäußert. Bekannt ist, dass unter anderem eine zu geringe Anzahl von Sitzplätzen zu den Defiziten gehört. Schon aktuell spielen die Kieler mit einer Ausnahmegenehmigung.