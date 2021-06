Die deutschen Hockey-Männer haben den Krimi gegen den Erzrivalen Niederlande verloren und den neunten EM-Titel verpasst. Das Team von Bundestrainer Kais al Saadi unterlag im Finale von Amsterdam dem Gastgeber mit 2:3 (1:0) nach Penaltyschießen, überzeugte im Olympiajahr aber dennoch mit teils herausragenden Leistungen.

"Die letzten neun Sekunden hätten wir aber wirklich nicht gebraucht. Die Enttäuschung ist riesig, weil wir gemerkt haben, das Team ist bereits so weit, um Turniere zu gewinnen. Davon waren wir vielleicht selbst etwas überrascht", sagte al Saadi. Kapitän Tobias Hauke ergänzte: "Wir haben heute unser bestes Turnierspiel gemacht, wahrscheinlich das beste des Jahres, und das unter solchem Druck eines Endspiels."

Christopher Rühr brachte Deutschland per Siebenmeter (21.) in Führung, Robbert Kemperman (34.) glich bei Sonnenschein und angenehmen 19 Grad vor gut gefüllten Rängen im Wagener-Stadion in Amstelveen für Oranje aus. Vier Minuten vor dem Ende traf Constantin Staib im Klassiker gegen den Dauerrivalen zur erneuten Führung, doch Jip Jannsen (60.) erzwang nach einer Strafecke neun Sekunden vor Ende das Penaltyschießen.

In einer temporeichen Partie war es Rühr, der die Gäste in der 21. Minute per Siebenmeter in Führung brachte. Der Strafstoß folgte auf eine Strafecke, Oranje-Torwart Pirmin Blaak war chancenlos. Deutschland agierte äußerst selbstsicher und verteidigte stark, der Gegner kam zwar oft in den Kreis, konnte sich vor der Pause aber keine zwingende Chance erarbeiten.

Auf der Gegenseite prüften die Deutschen Oranje-Torwart Blaak ein ums andere Mal, verwerteten ihre Chancen aber nicht zwingend genug. Kurz nach der Pause lenkte Lukas Windfeder einen Schuss von Kemperman unhaltbar für Alexander Stadler ins eigene Tor ab. Nach dem Gegentreffer gerieten die Gäste zunehmend unter Druck und konnten sich kaum noch befreien. Staib war es, der noch einmal Hoffnung aufkommen ließ, doch Jannsen gelang in den letzten Sekunden der erneute Ausgleich. Im Penaltyschießen hatte Oranje das bessere Ende für sich.

Al Saadi lobte trotz der Niederlage vor allem die Atmosphäre im Team: "Überragend ist die Stimmung hier auf der Bank. Wie hier jeder jeden pusht, das ist mir fast wichtiger als die Ergebnisse, denn das brauchen wir in Tokio auf jeden Fall."