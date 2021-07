Der deutschen Hockey-Auswahl der Männer ist die Generalprobe im letzten Olympia-Vorbereitungslehrgang in Valencia mit drei Siegen geglückt. Gegen Olympiasieger Argentinien gewann das Team von Bundestrainer Kais al Saadi 2:1. Zuvor gab es zwei Siege gegen Spanien. Das Nationalteam der Frauen kam in Valencia nach dem 0:1-Auftakt gegen Spanien am Samstag zu einem 2:2-Remis gegen Argentinien.