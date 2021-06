Das Final Four der Handball-Champions-League kann am 12. und 13. Juni in Köln wohl doch vor Fans stattfinden. Wie die Europäische Handball-Föderation (EHF) mitteilte, werden in der Lanxess Arena bis zu 500 Zuschauer zugelassen, vorausgesetzt die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt bleibt konstant unter 50. Bei einer Inzidenz von unter 35 "ist es möglich, dass sogar bis zu 1000 Zuschauer die Spiele in der Arena verfolgen können", hieß es in einer EHF-Mitteilung. Um den Titel spielen Barcelona, Nantes, Paris und Aalborg. Kiel und Flensburg waren jeweils im Viertelfinale gescheitert.