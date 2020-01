Das Torhütergespann des HC Erlangen für die Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 ist perfekt. Nach dem slowenischen Nationalspieler Klemen Ferlin, der seine internationale Klasse derzeit bei der Europameisterschaft in Norwegen unter Beweis stellt, hat der einzige bayerische Handball-Bundesligist nun den früheren deutschen Nationalspieler Martin Ziemer, 36, von den Füchsen Berlin verpflichtet. Ziemer folgt auf Nikolas Katsigiannis, der den HCE nach der laufenden Saison laut einer Pressemitteilung des Klubs "auf eigenen Wunsch mit noch unbekanntem Ziel" verlassen wird.

Ziemer feierte nach Stationen in Magdeburg und Balingen in der Zeit von 2012 bis 2019 in Hannover seine größten Erfolge, als er auch 17 Mal in die deutsche Auswahl berufen wurde. Obwohl er in dieser Saison mit dem derzeit statistisch besten Bundesligatorwart Milosavljev und Nationalspieler Heinevetter beim Topklub in Berlin ein sehr ambitioniertes Trio bildet, kam er in den meisten Ligaspielen zum Einsatz. "Wir stehen mit Martin Ziemer seit geraumer Zeit in Kontakt und sind wirklich froh, dass er sich nunmehr trotz anderer Anfragen für uns entschieden hat", sagte Erlangens Sportleiter Kevin Schmidt. "Er hat bewiesen, dass ihm der Erfolg seiner Mannschaft über alles geht und passt als Partner auch deshalb ausgezeichnet zu Klemen Ferlin. Martin Ziemer gehört immer noch zu den besten deutschen Torhütern."