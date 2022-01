Handball-Bundesligist HC Erlangen hat den Schweizer Spielmacher Manuel Zehnder verpflichtet. Der 22-jährige Nationalspieler wechselt vom HSC Suhr Aarau ab der Saison 2022/23 zu den Mittelfranken. Der in Aarau geborene Rechtshänder besitzt neben der Schweizer auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Er sorgt nicht nur in der höchsten schweizerischen Spielklasse für Furore, sondern brilliert auch regelmäßig auf internationaler Bühne. Im EHF European Cup steuerte der 1,90 Meter große Rückraumspieler in vier Partien 31 Treffer bei.

Das beeindruckte auch Nationaltrainer Michael Suter. Anfang November wurde Zehnder erstmals für den Kader der A-Nationalmannschaft nominiert. Beim Vier-Länder-Turnier Anfang November gab er ein starkes Debüt und erzielte in drei Spielen 23 Treffer, so viele gelangen keinem anderen Schweizer in diesem Turnier. "Manuel ist ein junger, aufstrebender Spieler, der gerade in den letzten Monaten extrem auf sich aufmerksam gemacht hat. In den letzten Europacup Spielen hat er gezeigt, dass er eine vielversprechende Zukunft hat", sagte Raul Alonso, Sportdirektor und Interimstrainer des HC Erlangen. "Wir sehen in ihm einen Spieler mit hohem Niveau und sind uns sicher, dass er uns und unseren Fans in Zukunft sehr viel Freude bereiten wird."