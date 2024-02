Kontinuität statt Kurswechsel, auch über Olympia in Paris hinaus: Die Bundestrainer Alfred Gislason und Markus Gaugisch sollen die Zukunft im deutschen Handball gestalten. Das entschied das DHB-Präsidium vor den Qualifikationsturnieren zu den Sommerspielen und beendete die Debatte um Gislason. Der Vertrag des Isländers läuft im Sommer aus. Jedoch, "Gespräche über eine gemeinsame Zukunft" zwischen Vorstand und Trainern sollen "zeitnah" stattfinden, teilte der Handballbund mit. Gislason und Gaugisch hatten in Hannover ihre Analysen der Heim-EM und der Frauen-WM präsentiert und damit offensichtlich überzeugt. Die Männer waren Vierte geworden, Gaugisch hatte mit seinem Team im Dezember Platz sechs belegt, das beste WM-Ergebnis seit 2007. Beide Teams verpassten jedoch die Direktqualifikation für Paris, die soll nun ohne Trainerdiskussionen in Hannover (Männer/14. bis 17. März) und Neu-Ulm (Frauen/11. bis 14. April) erreicht werden.