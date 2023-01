Der TV Großwallstadt hat einen Nachfolger für Igor Vori gefunden: Vyachselav Lochmann übernimmt den Trainerposten beim Handball-Zweitligisten. Vori hatte vergangene Woche aus privaten Gründen um seine sofortige Freistellung gebeten. In Lochmann steht beim TVG kein Unbekannter am Spielfeldrand: Der 46-jährige Ukrainer trug bereits vor einigen Jahren selbst das Trikot Großwallstadts. Von 2004 bis 2007 lief er im linken Rückraum für den Klub auf, zudem bestritt er 28 Länderspiele für die Ukraine. Lochmann, der im März 2022 mit seiner Familie aus der Ukraine in seine zweite Heimat nach Großwallstadt geflüchtet ist, hat dort wieder Fuß gefasst. Seit Oktober 2022 war er Jugendkoordinator und Trainer der A-Junioren des TVG. Zudem ist er aktuell Chefcoach der ukrainischen Handballnationalmannschaft, die während des Krieges ihre Spiele in Deutschland austrägt.