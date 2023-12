Überraschendes Comeback eines früheren Weltmeisters: Handball-Torwart Henning Fritz kehrt erneut zwischen die Pfosten zurück. Der 49-Jährige wird im Januar den italienischen Erstligisten SSV Bozen für ein Spiel unterstützen, da der etatmäßige Stammkeeper Christophoros Nungovitch bei der Afrika-Meisterschaft (17. bis 27. Januar) für die Demokratische Republik Kongo im Einsatz ist. "Die Anfrage kam, und ich hatte sie schon abgelehnt. Aufgrund der Umstände, aufgrund meines Alters und der Tatsache, dass ich ja jahrelang nicht mehr im Tor stand", sagte Fritz dem SID am Donnerstag: "Der Verein war aber sehr hartnäckig, sie haben immer wieder nachgefragt - dann habe ich gesagt, die Not scheint wohl sehr groß zu sein."

Fritz, Weltmeister von 2007 und ehemaliger Welthandballer, fühlt sich "grundsätzlich fit und der Sache körperlich gewachsen. Es ist nicht so wichtig, wie hoch ich das Bein noch kriege." Bereits im Mai 2021 war der Torwart, der seine Karriere eigentlich 2012 bei den Rhein-Neckar Löwen beendet hatte, im Saison-Endspurt der Bundesliga für die SG Flensburg-Handewitt kurzzeitig aus seinem Ruhestand zurückgekehrt. "Es ist nur für ein Spiel, weil der Verein seinen Torwart abstellt", sagte Fritz: "Christian Schwarzer organisiert ja immer Benefizspiele mit den Handball-Allstars, acht bis zehn Spiele im Jahr, da habe ich also noch regelmäßig gespielt."

Der SSV Bozen feierte sich für einen Coup und die Verpflichtung "eines der besten Torhüter in der Geschichte des europäischen und weltweiten Handballs". Neben dem Weltmeistertitel im eigenen Land 2007 wurde Fritz 2004 Europameister und sicherte sich bei den Olympischen Spielen in Athen mit der deutschen Nationalmannschaft die Silbermedaille. In der Bundesliga gewann er 2001 mit dem SC Magdeburg die deutsche Meisterschaft, beim THW Kiel folgten vier weitere Ligatitel sowie der Champions-League-Erfolg 2007.