Handball-Supercup:Kiel holt ersten Titel der Saison

Der Meister bleibt in der Erfolgsspur: Obwohl der THW Kiel in den dänischen Weltmeistern Niklas Landin und Sander Sagosen seine beiden prominentesten Spieler verloren hat, zeigt sich der Titelverteidiger vor der am Wochenende beginnenden Bundesligasaison in blendender Verfassung. In einem hochklassigen Spiel bezwangen die Kieler im Supercup den Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen nach zweimaliger Verlängerung im Siebenmeterwerfen mit 37:36 (33:33, 16:16) Toren und gewannen so die erste der drei in dieser Saison zu vergebenden nationalen Trophäen. Dabei hatte es Juri Knorr kurz vor Spielende in der Hand, für die Löwen den Sieg sicherzustellen, aber er scheiterte mit einem Siebenmeter an Kiels Torhüter Tomas Mirkva kurz vor Spielende, so konnte sich der THW überhaupt erst ins Siebenmeterwerfen retten.

Die Partie gab indes einen ersten Aufschluss darüber, welch hochklassigen Wettbewerb die Handballfans erwarten dürfen, denn neben diesen beiden Teams gehen Champions-League-Sieger SC Magdeburg und die SG Flensburg-Handewitt ebenfalls aussichtsreich ins Titelrennen. Die Flensburger haben zwar in der Endphase der vergangenen Saison arg geschwächelt, was Trainer Maik Machulla sogar den Job kostete, gehen aber mit namhaften Verstärkungen in die neue Spielzeit. Neben dem Magdeburger Kay Smits kamen in Simon Pytlick und Lukas Jörgensen zwei Weltmeister vom dänischen Topklub GOG, von dem auch Trainer Nicolej Krickau abgeworben wurde.