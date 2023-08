Handball-Nationalspieler Kai Häfner wechselt innerhalb der Bundesliga von der MT Melsungen zum TVB Stuttgart. Der Linkshänder stand bereits in der Saison 2006/2007 für den TVB auf der Platte und unterschrieb nun einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2025. Das gaben die Stuttgarter am Freitag bekannt. "Ich freue mich sehr, hier zu sein", wird Häfner in der Mitteilung seines künftigen Vereins zitiert. Er werde "alles dafür geben, dass wir die Ziele gemeinsam als Team erreichen werden", sagte der 34-Jährige, der beim TVB an der Seite seines sieben Jahre jüngeren Bruders Max auflaufen wird.