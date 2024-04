Knifflige Aufgaben für die Männer, Hammerlos für die Frauen: Die deutschen Handballteams stehen in der Vorrunde bei den Olympischen Spielen vor unterschiedlichen Herausforderungen. Das Männerteam von Bundestrainer Alfred Gislason trifft in der Vorrundengruppe A auf den EM-Dritten Schweden, Spanien, Kroatien, Slowenien und Japan. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Paris. "Ein interessantes Los", sagte Gislason.