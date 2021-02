Die Rimpar Wölfe stehen unmittelbar vor der Verpflichtung eines neuen Trainers, der zur nächsten Saison die Nachfolge von Ceven Klatt antritt. Nach SZ-Informationen soll der künftige Coach des Handball-Zweitligisten Julian Thomann heißen. Rimpars Geschäftsführer Roland Sauer wollte die Personalie am Freitag zwar nicht kommentieren, verriet aber: "Von anfangs 25 oder 30 Kandidaten stehen nur noch zwei auf meiner Liste. Am Sonntagabend wird die Mannschaft dann zuerst erfahren, wer der neue Trainer ist." Dem Vernehmen nach hat Rimpars früherer Coach Jens Bürkle den Wölfen Thomann empfohlen. Bürkle sitzt seit Oktober 2017 beim HBW Balingen-Weilstetten auf der Bank, Thomann, 28, ist als Trainer im Nachwuchs des Bundesligisten tätig. Zuletzt hat er das zweite Team in der dritten Liga als Kapitän angeführt, im vergangenen Oktober aber einen Kreuzbandriss erlitten.