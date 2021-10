Die Handballer des TV Großwallstadt haben ihren Aufwärtstrend bestätigt und beim Schlusslicht TuS Ferndorf mit einem 29:29-Unentschieden immerhin einen Punkt ergattert. Allerdings ersatzgeschwächt, weil sich zwei Akteure nach positiven Corona-Schnelltests vor der Abfahrt in Quarantäne begaben. Bester Torschütze war erneut Savvas Savvas, der mit seinem 13 Treffern maßgeblichen Anteil am Remis hatte. Die Erstliga-Handballer des HC Erlangen wissen nun, wer der Gegner im Achtelfinale des DHB-Pokals ist, die Mittelfranken empfange am Wochenende 14./15. Dezember die HSG Wetzlar.