Deutschlands Handballer haben das erste Länderspiel nach der WM klar verloren und bleiben im Euro-Cup weiter sieglos. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason unterlag am Donnerstag nach einer schwachen Leistung gegen Weltmeister Dänemark mit 23:30 (11:16). Vor 4644 Zuschauern in Aalborg war Juri Knorr mit fünf Toren bester Werfer für die DHB-Auswahl. Die Dänen traten ohne sieben Weltmeister an. Das zweite Duell der beiden Teams findet am Sonntag (14.15 Uhr/ZDF) in Hamburg statt. Mit den Spielen gegen den Weltmeister der Jahre 2019, 2021 und 2023 startet die deutsche Mannschaft ihre lange Vorbereitung auf die Heim-EM im Januar 2024. Am kommenden Sonntag treffen beide Teams in Hamburg erneut aufeinander.