Das Präsidium der Handball-Bundesliga (HBL) wird am kommenden Dienstag einen Starttermin für die kommende Saison beschließen. Darauf verständigten sich die Vertreter der Bundesliga-Klubs sowie Geschäftsführung und Präsidium der HBL im Rahmen einer virtuellen Konferenz am Freitag. Eine Mehrheit der Vereine tendiert zu einem Wiederbeginn des Bundesliga-Spielbetriebs im Oktober. Formal wird die Entscheidung darüber vom HBL-Präsidium bei der nächsten Präsidiumssitzung am Dienstag (17 Uhr) getroffen. Die Handballer hatten sich - anders als die Basketballer - früh dafür entschieden, die Saison abzubrechen und den Tabellenführer THW Kiel als Meister zu krönen. Nun hofft man, dass die Saisoneröffnung in vier Monaten bereits wieder vor kleinerem Publikum stattfinden könnte. Pläne mit 2000 Zuschauern liegen vor.