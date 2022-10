Titelverteidiger SC Magdeburg ist mit einem erwarteten Sieg in die Klub-WM im saudi-arabischen Dammam gestartet. Der deutsche Handballmeister setzte sich gegen den Außenseiter Sydney University 41:23 durch. Beste Magdeburger Werfer zum Auftakt des IHF Super Globe genannten Turniers waren Lukas Mertens und Lucas Meister mit je sieben Toren. Weil einige Koffer auf dem Flug fehlten, musste der SCM in geliehenen Trikots des saudischen Verbandes antreten. Nummern und Vereinslogo wurden notdürftig angeklebt. Am Donnerstag trifft der SCM auf den saudischen Club Khaleej.