Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hatte angesichts der bevorstehenden Weltmeisterschaft im kommenden Januar eine Standortbestimmung angekündigt, und diese dürfte dem Isländer nicht sonderlich gefallen habe. Die Auswahl des Deutschen Handballbunds (DHB) unterlag Europameister Schweden am Donnerstag 33:37 und bekam im Euro Cup in der zweiten Halbzeit die Grenzen aufgezeigt. Nur zu Spielbeginn agierte der Gastgeber in der Mannheimer Arena auf Augenhöhe und führte vor allem dank des starken Kapitäns Johannes Golla, mit 12 Toren bester Akteur, 10:9. Danach kam Schweden immer besser ins Spiel, führte zur Pause 19:16, bestrafte viele Fehler des Gegners gnadenlos und enteilte auf 31:23. In der Schlussphase konnte das DHB-Team das Ergebnis noch etwas freundlicher gestalten.