Handball-Torhüter Vincent Gérard beendet zum Ende der Saison seine Karriere. Das hat der derzeit wegen einer hartnäckigen Adduktorenverletzung pausierende Franzose in Diensten des deutschen Rekordmeisters THW Kiel am Mittwoch auf seinem Instagram-Kanal mitgeteilt. "Manchmal ist es Zeit, Abschied zu nehmen", schrieb der 37-Jährige zu einem Bild, das ihn als Kind vor einem Poster der französischen Handball-Nationalmannschaft zeigt.

Die Kieler hatten den Olympiasieger, Welt- und Europameister zu Beginn der Saison als Nachfolger für den in seine Heimat zu Aalborg Handbold abgewanderten dänischen Weltmeister Niklas Landin geholt. Wegen einer Adduktorenverletzung bestritt Gérard aber bislang kein einziges Pflichtspiel für die Kieler. Deshalb wurde sein Landsmann Samir Bellahcene zusätzlich verpflichtet, dessen Vertrag indes am Saisonende ausläuft. Für die kommenden Spielzeiten hat sich der deutsche Rekordmeister bereits die Dienste des spanischen Weltklasse-Torhüters Gonzalo Pérez de Vargas vom FC Barcelona gesichert. Der 32-Jährige, der noch für die Katalanen im Tor steht, hat in Kiel einen Vierjahresvertrag bis 2029 unterschrieben.

Gérard hingegen dürfte sein Kurzgastspiel an der Förde zumindest aus sportlicher Sicht nicht gerade nachhaltig in Erinnerung behalten. Was folgt, ließ er aber noch offen: "Bis bald zu neuen Abenteuern." Auch, ob er im kommenden Jahr an Olympia in Paris teilnehmen wird - seinem erklärten Ziel. Bei den vergangenen Olympischen Spielen in Tokio holte Gérard mit Frankreich Gold und wurde zudem ins Allstar-Team gewählt.