Der HC Erlangen hat den elften Saisonsieg des THW Kiel in der Handball-Bundesliga nicht verhindern können. Der Rekordmeister und Titelverteidiger gewann am Samstag bei den Franken mit 31:27 (18:14). Beste Werfer im Team von THW-Trainer Filip Jicha waren die jeweils fünfmaligen Torschützen Steffen Weinhold, Eric Johansson und Nikola Bilyk. Für die Gastgeber erzielte Veit Mävers alle seine sechs Treffer per Siebenmeter. Die Kieler waren vor den 7096 Zuschauern sofort im Spiel. Über 4:1 (4. Minute) und 9:6 (17.) zogen die Norddeutschen auf 13:8 (23.) davon. Die gastgebenden Franken schafften es nach Zeitstrafen gegen die THW-Spieler Hendrik Pekeler und Petter Överby auch in doppelter Überzahl nicht, den Rückstand nennenswert zu verkürzen. Erst in der zweiten Hälfte fand Erlangen besser in seinen Rhythmus. HC-Linksaußen Christopher Bissel traf in der 42. Minute zum 20:21. Nach zwei aufeinanderfolgenden Treffern kam bei Erlangen beim Stand von 27:29 erneut Hoffnung auf. In den letzten zwei Minuten fehlte dem HCE allerdings das Glück und Kiels Routinier Steffen Weinhold sorgte für die Entscheidung, als er den Ball eiskalt im Tor versenkte. Durch den erneuten Sieg ist die makellose Serie Kiels gegen Erlangen auf 17 Siege in 17 Spielen angewachsen.