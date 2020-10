Die Handballer des THW Kiel haben den vierten Saisonsieg gefeiert und sich an die Bundesliga-Spitze gesetzt. Am Samstag gewann der Rekordmeister bei der HSG Nordhorn-Lingen mit 35:29 (17:13). Erfolgreichster Werfer für den THW war Niclas Ekberg (acht Tore), Robert Weber traf sechsmal für die Gastgeber. Bereits am Mittwoch (18:45 Uhr/DAZN) geht es für die Kieler in der Champions League weiter. Das Team von Trainer Filip Jicha empfängt dann den ungarischen Spitzenclub Telekom Veszprem.