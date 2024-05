Der HSV Hamburg hat aus finanziellen Gründen keine Lizenz für die kommende Saison der Handball-Bundesliga erhalten. Wie die unabhängige Lizenzierungskommission der HBL am Freitag mitteilte, habe der Klub aus der Hansestadt den Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit für eine Teilnahme am Spielbetrieb nicht fristgemäß erbracht. Der HSV hat gegen den Beschluss, der den Zwangsabstieg bedeuten würde, frist- und formgemäß Beschwerde eingelegt. Die Lizenzierungskommission hatte dem HSVH am 17. April die Bundesliga-Lizenz nur unter der Bedingung erteilt, bis zum Freitag eine Liquiditätslücke zu schließen. "Dies wurde gegenüber der unabhängigen Lizenzierungskommission innerhalb der gesetzten Frist nicht nachgewiesen", hieß es in der HBL-Mitteilung.