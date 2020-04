Bob Hanning, Geschäftsführer bei den Füchsen Berlin, hat sich gegen einen schnellen vorzeitigen Abbruch der Handballsaison ausgesprochen. Man müsse sich Zeit nehmen, um über Alternativszenarien zu diskutieren. "Denkverbote darf es nicht geben", sagte Hanning. "Wir können uns nicht in der Höhle verkriechen und uns, wenn wir rauskommen, dann wundern, dass um uns nur verbrannte Erde herumliegt." Falls es bei der am Donnerstag veranlassten Abstimmung unter den 36 Vereinen der ersten und zweiten Bundesliga die erforderliche Dreiviertelmehrheit für einen Abbruch geben sollte, würde er es "voll akzeptieren", sagte Hanning: "Aber es muss auch über verschiedene Alternativszenarien diskutiert werden, die wir im ersten Schritt auf ihre Machbarkeit überprüfen." So soll es einen Plan geben, wonach alle 18 Erstligisten im Juni an einem Ort zusammenkommen und innerhalb kurzer Zeit die verbleibenden Spiele absolvieren sollen.