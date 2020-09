Nach Torwart Johannes Bitter hat sich nun auch DHB-Kapitän Uwe Gensheimer für die WM im Januar 2021 in Ägypten ausgesprochen. "Wenn es möglich ist, sollte die WM ausgetragen werden", sagte Gensheimer dem Mannheimer Morgen: "Wir alle wissen, wie viele Zuschauer wir mit der Nationalmannschaft vor die Fernseher holen und dass wir das Zugpferd unserer Sportart sind. Und deswegen ist es nicht erstrebenswert, auf die WM zu verzichten." Am Wochenende waren in Gizeh die Gruppen für das Turnier vom 13. bis 31. Januar 2021 ausgelost worden. Die WM soll trotz der Corona-Pandemie unter strengen Hygienebedingungen stattfinden. Vor Gensheimer hatte sich angesichts der Kritik einiger Bundesliga-Funktionäre bereits Bitter positioniert: "So sehr eine WM-Absage die Klubs und die Liga kurzfristig stärken mag: Langfristig würde das dem Handball definitiv schaden."