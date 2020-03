Die Handball-Bundesliga will das Lizenzierungsverfahren für die Saison 2020/21 vorzeitig beenden. Das kündigte Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann, 55, an. "Das Lizenzierungsverfahren werden wir vorzeitig abschließen und allen Klubs unter Auflagen eine Lizenz erteilen", sagte er den Lübecker Nachrichten. Die zum 1. März eingereichten Unterlagen der Vereine hätten die Auswirkungen der gegenwärtigen Corona-Krise "in keinster Weise berücksichtigen können", so Bohmann. Der Spielbetrieb in der Bundesliga ist unterbrochen und soll zum 23. April wieder aufgenommen werden. "Wir müssen uns allerdings auch auf das Szenario eines Saisonabbruchs vorbereiten", sagte der Liga-Chef. Wichtig sei es, dass die Spielzeit 2020/21 Ende August beginnen könne. "Sollte dann die Gesundheitslage immer noch keine Sportveranstaltungen zulassen, wird es sehr schwer", so Bohmann.