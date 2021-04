Die deutschen Handballerinnen haben sich für die Weltmeisterschaft im kommenden Winter in Spanien qualifiziert. Im Playoff-Rückspiel setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener am Dienstagabend in Hamm/Westfalen mit 34:23 (15:11) Toren gegen Portugal durch. Bereits das Hinspiel am vergangenen Samstag hatte die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) gewonnen, 32:27. Auch in Hamm tat sich die Corona-bedingt ohne zahlreiche Stammkräfte angetretene DHB-Mannschaft um um Interimskapitänin Emily Bölk vor allem im ersten Durchgang schwer. Beste Werferin war Rechtsaußen Marlene Zapf mit sieben Treffern. Die WM-Endrunde findet vom 2. bis 19. Dezember in Spanien statt udn wird erstmals mit 32 Mannschaften ausgetragen.