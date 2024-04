Der Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen wird offenbar von einem Finanzskandal erschüttert. "Wir haben in den Bereichen Finanzen und Vertrieb in den vergangenen Wochen bei Überprüfungen leider erhebliche Unregelmäßigkeiten feststellen müssen. Nicht nur schlichte Fehler, das kann überall vorkommen, sondern Täuschungen und unwahre Darstellungen in unseren Büchern", räumte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann in einem vereinseigenen Interview auf der Vereinshomepage ein. Es habe bereits personelle Konsequenzen gegeben, so Kettemann weiter. Das Team Finanzen und Vertrieb sei neu aufgestellt worden, damit "sich solche Dinge nicht wiederholen können". Dem Vernehmen nach geht es dabei auch um eine ehemalige Führungskraft des Vereins, die kürzlich aus seinem Amt schied.