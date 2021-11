Die Handballer des HC Erlangen haben am Mittwochabend bei der HBW Balingen-Weilstetten einen wichtigen Sieg unter erschwerten Bedingungen erzielt. Zum einen war der 25:23-Erfolg gegen die bekannt heimstarken Gallier, wie sich das Team nennt, hart erkämpft. Zum anderen fehlte Trainer Michael Haaß, der wegen der bevorstehenden Geburt seines dritten Kindes nicht mitgereist war. Für ihn übernahm Sportdirektor Raul Alonso, der hernach von einer "hervorragenden Leistung" berichtete. Vor allem in der Abwehr bereitete der HCE den Gastgebern große Probleme, was sich in einer 15:11-Führung niederschlug. Verlass war einmal mehr auf Erlangens Haupttorschützen Simon Jeppsson und Christoph Steinert, die je acht Treffer erzielten.

Doch die Gastgeber kämpften sich zurück ins Spiel, Balingens bester Torschütze Vladan Lipovina (6 Tore) gelang eine Viertelstunde vor dem Ende der 20:20-Ausgleich. In dieser Phase war es der ehemalige Nationalspieler Steffen Fäth, der nach langer Verletzungspause sein Comeback feierte und frischen Schwung in das Erlangen Angriffsspiel brachte. Sein Treffer läutete die starke Schlussphase der Mittelfranken ein, in der Torhüter Klemen Ferlin den verdienten Erfolg mit seinen Paraden sicherte. Schon an diesem Sonntag (16 Uhr) gastiert in Aufsteiger HSV Hamburg das Bundesliga-Überraschungsteam in der Nürnberger Arena, die Hanseaten rangieren derzeit auf Platz fünf, der HC Erlangen ist indes mit nur zwei Minuspunkten weniger derzeit Tabellenzwölfter.