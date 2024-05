Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist mit einem Dämpfer in die Olympia-Vorbereitung gestartet. Rund zweieinhalb Monate vor den Sommerspielen in Paris verlor die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason den Test beim EM-Dritten Schweden mit 28:34 (11:19). Beste deutscher Werfer vor 5014 Zuschauern in der Vida Arena waren Johannes Golla, Julian Köster und Franz Semper mit jeweils fünf Treffern. Das olympische Handball-Turnier findet vom 25. Juli bis 11. August in Paris und Lille statt. Das erste Gruppenspiel bestreitet Deutschland ebenfalls gegen die Schweden, gegen die Gislasons Auswahl bei der Heim-EM das Spiel um Platz drei bei der Heim-EM verloren hatte. Verletzungsbedingt musste Gislason auf fünf seiner EM-Fahrer verzichten, darunter Juri Knorr. Im südschwedischen Växjö hatten andere Spieler die Chance sich für einen der 14 Olympia-Kaderplätze in Szene setzen. Marko Grgic vom ThSV Eisenach feierte sein Debüt.