Beste WM-Platzierung seit 16 Jahren, mäßiger letzter Auftritt: Deutschlands Handballerinnen haben die Weltmeisterschaft in Skandinavien als Sechste beendet. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch verlor in Herning/Dänemark das abschließende Spiel um Platz fünf gegen die Niederlande 26:30 (7:16). Für die DHB-Auswahl ist es dennoch das beste Abschneiden bei einer WM seit dem Bronzemedaillen-Gewinn 2007. Beste Werferinnen waren am Sonntag Linksaußen Antje Döll (sieben Tore) und Co-Kapitänin Alina Grijseels (sechs Tore). Inzwischen stehen auch die Gegner bei der Olympia-Qualifikation im April 2024 fest. Dort trifft Deutschland auf Montenegro, Slowenien und Paraguay, die ersten Zwei des Turniers erreichen die Sommerspiele in Paris.