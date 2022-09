Berliner Füchse an der Spitze

Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga zumindest vorerst die Tabellenführung übernommen. Bei der Rückkehr von Trainer Jaron Siewert nach einem leichten Schlaganfall gewannen die Berliner gegen den TVB Stuttgart klar mit 31:21 (17:10). Sie setzten sich vor 6287 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mit dem dritten Sieg im dritten Spiel dank der besseren Tordifferenz an die Spitze vor die SG Flensburg-Handewitt. Beste Berliner Werfer waren Tim Freihöfer und Hans Lindberg mit je sechs Toren.

Flensburg hatte zuvor ebenfalls seinen erfolgreichen Liga-Start ausgebaut. Das Team von Trainer Maik Machulla gewann am Samstag bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 35:25 (17:13). Zudem trennten sich der TBV Lemgo und die MT Melsungen 28:28 (12:12). Beste Werfer der Flensburger waren Franz Semper und Emil Jakobsen mit je sieben Toren, für Hannover erzielte Renars Uscins neun Treffer.