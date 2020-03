Auch Schwalb in Quarantäne

Der Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen hat den nächsten Corona-Fall: Trainer Martin Schwalb ist erkrankt. "Ich fühle mich soweit gut", teilte der 56-Jährige mit. Seine Mannschaft befindet sich seit einigen Tagen in häuslicher Quarantäne, nachdem unter anderem beim deutschen Nationalspieler Jannik Kohlbacher und dem dänischen Weltmeister Mads Mensah das Virus nachgewiesen wurde. Der im Februar engagierte Schwalb zieht gerade von Hamburg in die Rhein-Neckar-Region um. Schwalb hatte sich nach Rücksprache mit dem Verein auf das Virus testen lassen - mit positivem Ergebnis. Er verbringt die 14 Tage Quarantäne in Hamburg, wo er mit dem HSV seine größten Erfolge feierte.