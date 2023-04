Golfprofi Tiger Woods ist erneut an seinem bei einem Autounfall verletzten rechten Unterschenkel operiert worden. Wie der 15-malige Majorsieger am Mittwoch bei Twitter mitteilte, habe er sich einer "Fusionsprozedur" unterhalb des Knöchelgelenks unterzogen, um eine "posttraumatische Arthritis nach seinem früheren Talusbruch zu behandeln". Einen Zeitplan für seine Rückkehr auf den Platz nannte Woods nicht, bezeichnete den in New York durchgeführten Eingriff jedoch als erfolgreich. Anfang des Monats war der 47-Jährige beim Masters in Augusta ausgestiegen. Seit seinem schweren Autounfall im Februar 2021 in der Nähe von Los Angeles hat Woods bislang nur an fünf Turnieren teilgenommen.