Ab sofort Starter in der Pro Golf Tour: Robin Smiciklas will versuchen, in die höchste Liga des Golfsportes aufzusteigen.

Von Andreas Thamm

Und dann fängt Robin auf einmal an, nach seinem älteren Bruder Selmar zu treten. Die Familie befindet sich gerade auf der Autobahn, Skiurlaub in Österreich. Robin, acht Jahre alt, galt bislang als friedfertiger Junge. Sein Bruder protestiert natürlich: Mama! Robin tritt mich! Die Mutter, am Steuer sitzend, befiehlt dem Kind, das Treten sofort einzustellen. Doch mittlerweile schlägt auch Robins Arm in Richtung des Bruders aus.