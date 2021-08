Zum Start der Dross&Schaffer Schäfflertanz International Open im Golf Club Valley hat sich Helen Briem nach der ersten Runde an die Spitze gesetzt. Die 16-Jährige aus Nürtingen, Mitglied im Golf Team Germany, benötigte am Dienstag auf dem Par-72-Kurs insgesamt 67 Schläge (-5). Bei den Männern führt Tim Wiedemeyer nach einer 70er Runde (-2). Der 16-Jährige aus Olching zählt auch zu den besten Talenten Deutschlands und gewann im Juli mit dem Nationalteam der Jungen die EM. Bei der Schäfflertanz International Open treten die besten deutschen Amateure an. Die Runden zwei und drei finden am Mittwoch und Donnerstag statt, Beginn ist um 8.30 Uhr. Der Besuch ist frei.