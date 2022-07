Der südafrikanische Golfprofi Branden Grace hat das zweite Turnier der umstrittenen LIV Golf Invitational Series gewonnen. Der 34-Jährige setzte sich am Samstag in Portland nach drei Runden mit 203 Schlägen vor dem Mexikaner Carlos Ortiz (205) und dem US-Amerikaner Patrick Reed (207) durch. Für diesen Sieg kassierte Grace ein Preisgeld von vier Millionen US-Dollar, zudem strich er für Platz zwei in der Teamwertung 375 000 Dollar ein. Daraus ergibt sich ein Stundenlohn von etwa 336 000 Dollar. Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer beendete das Einzelturnier im US-Bundesstaat Oregon mit 216 Schlägen auf dem 19. Rang unter 48 Teilnehmern und kassierte 240 000 Dollar. Die neue Serie steht wegen des Millionen- Investments aus Saudi-Arabien in der Kritik - das wegen Menschenrechtsverletzungen kritisierte Land versucht mit lukrativen Sportveranstaltungen, sein Image aufzubessern. Bei den ersten sieben Turnieren der neuen Serie werden jeweils 25 Millionen Dollar ausgeschüttet, plus Antrittsgagen. Beim Team-Finale sind es 50 Millionen. Die etablierten Golf-Touren in den USA und Europa hatten die Profis wegen deren Teilnahme an der Konkurrenz-Serie bereits im Vorfeld mit Sanktionen belegt.