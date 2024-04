Golf:Scottie Scheffler vor Sieg bei Masters in Augusta

Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler hat beim 88. Masters beste Chancen auf seinen zweiten Sieg im Augusta National Golf Club. Der 27-Jährige aus den USA spielte am Samstag auf dem Par-72-Kurs an der Magnolia Lane eine 71er-Runde und lag vor der Finalrunde mit insgesamt 209 Schlägen vor seinen Landsleuten Collin Morikawa (210) und Max Homa (211).

Topspieler Tiger Woods, 48, erlebte einen Tag nach seinem Masters-Rekord einen Rückschlag. Am dritten Turniertag brauchte er 82 Schläge für die 18 Löcher - nie hatte der 15-malige Major-Sieger eine schlechtere Runde beim Masters absolviert. Mit 227 Schlägen fiel er auf den geteilten 52. Rang zurück. "Ich habe den Ball einfach an Stellen geschlagen, von denen ich weiß, dass ich ihn da nicht hinschlagen sollte." Zuvor hatte er zum 24. Mal in Serie den Cut beim Masters geschafft - das war noch keinem Spieler vor ihm gelungen.