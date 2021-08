Golferin Leonie Harm hat die British Open auf einem hervorragenden siebten Platz beendet und damit den bisher größten Erfolg ihrer Profikarriere erreicht. Die 23 Jahre alte Stuttgarterin spielte am Sonntag bei dem Major-Turnier im schottischen Carnoustie eine 67er-Finalrunde und lag mit einem Gesamtergebnis von 279 Schlägen nur drei Schläge hinter Siegerin Anna Nordqvist (276) aus Schweden. Titelverteidigerin Sophia Popov war in Carnoustie bereits nach zwei Runden ausgeschieden. Die 28 Jahre alte Deutsche, die in den USA lebt, hatte den bisher größten Erfolg ihrer Karriere vor fast genau einem Jahr geschafft, als sie bei der British Open im schottischen Troon als erste deutsche Golferin ein Major-Turnier gewonnen hatte.